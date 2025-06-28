Manisa 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 29 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklığın 31°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin ortasında Manisa'da yaygın olarak görülen değerlerdir.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Sulama programlarını buna göre ayarlamak da önem taşır.

Manisa'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, hem kişisel sağlık hem de tarım faaliyetlerinin verimliliği açısından gereklidir.