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Manisa 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Manisa 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 43°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında olacak. Salı günü de benzer hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 41°C, gece sıcaklıkları ise 22°C olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde sıcaklıkların 39°C ve 38°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşır. Bu durum, güneş çarpması ve dehidratasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su tüketmeli ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmalıyız.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak gerekmektedir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Su kaynaklarını verimli kullanmak da gereklidir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin sıcak havalarda dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse sağlık kuruluşlarına başvurmaları önemlidir. Sıcak hava dalgaları, hassas gruplar için ciddi sağlık riskleri taşıyabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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