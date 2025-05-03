Manisa 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü ise gündüz 23°C, gece 13°C civarında olacak. Bu tarihte açık hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 23-24°C aralığında olacak. Yağış ihtimali de artacak.

Bahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Yağmurlu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda uygun bir üst giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu durum trafik kazası riskini artırabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalısınız.

Bölgenin iklimi, Mayıs ayında ortalama 24°C gündüz ve 12°C gece sıcaklıklarıyla ılımandır. Bu dönemde yağış miktarı artar. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşır. Mayıs ayında güneşli günlerin sayısı da artar. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösterir.

Manisa'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava koşulları, tipik bir bahar gününü yansıtarak ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurarak, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.