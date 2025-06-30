Manisa 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece ise 19°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Salı günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 37°C'ye kadar yükselecek. Çarşamba ve Perşembe günleri de parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 35°C civarında kalacak. Cuma günü sıcaklıkların 37°C'ye ulaşması öngörülüyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıkları 36°C ile 37°C arasında değişecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ile tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek iyi bir yöntemdir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Tarım sektöründe çalışanların güneşin yoğun olduğu saatlerde ara vermeleri önemli. Uygun koruyucu ekipman kullanmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları sürecek. Bireylerin ve tarım sektöründeki çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.