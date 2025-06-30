HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak.

Manisa 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece ise 19°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Salı günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 37°C'ye kadar yükselecek. Çarşamba ve Perşembe günleri de parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 35°C civarında kalacak. Cuma günü sıcaklıkların 37°C'ye ulaşması öngörülüyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıkları 36°C ile 37°C arasında değişecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ile tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek iyi bir yöntemdir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Tarım sektöründe çalışanların güneşin yoğun olduğu saatlerde ara vermeleri önemli. Uygun koruyucu ekipman kullanmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları sürecek. Bireylerin ve tarım sektöründeki çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktıOrman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışıKılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin 'Kurultay Davası'nda kritik gün! Olası ihtimaller neler? Son söz kimin olacak? İşte tüm senaryolar

CHP'nin 'Kurultay Davası'nda kritik gün! Olası ihtimaller neler? Son söz kimin olacak? İşte tüm senaryolar

Kız isteme tartışmasında polis memuru hayatını kaybetti

Kız isteme tartışmasında polis memuru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu güzel spikerle evlendi! Gelin kaynana karşılıklı ağladı

Ünlü oyuncu güzel spikerle evlendi! Gelin kaynana karşılıklı ağladı

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

CHP'de kurultayın iptali davasına nasıl gelindi? İlk adımı Lütfü Savaş attı: İşte ardından yaşanan tüm gelişmeler

CHP'de kurultayın iptali davasına nasıl gelindi? İlk adımı Lütfü Savaş attı: İşte ardından yaşanan tüm gelişmeler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.