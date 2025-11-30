Manisa 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, yerel mikro iklim koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Gün boyunca hafif yağmurlu ve açık hava koşulları beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 15°C civarında olması öngörülmektedir. Gece sıcaklık ise 11°C dolaylarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 1 Aralık Pazartesi günü güneşli bir hava hakim olacaktır. 2 Aralık Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava geçişi olacaktır. Sıcaklıklar gündüzleri 16-17°C arasında seyredecektir. Gece sıcaklığı ise 10-11°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Bu, olası ıslanmaları önler. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu güncel takip etmek önemlidir. Gerekirse planlarınızı esnek tutmalısınız.