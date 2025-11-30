HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, yerel mikro iklim etkilerine göre değişken olacak. Hafif yağmurlar ve açık hava koşulları öngörülmekte. Gün içerisinde sıcaklık 15°C civarındayken, gece 11°C dolaylarında seyredecek. Önümüzdeki günler için belirgin bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu takip etmek önemli. Unutmayın, esnek plan yapmak faydalı olabilir.

Manisa 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, yerel mikro iklim koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Gün boyunca hafif yağmurlu ve açık hava koşulları beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 15°C civarında olması öngörülmektedir. Gece sıcaklık ise 11°C dolaylarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 1 Aralık Pazartesi günü güneşli bir hava hakim olacaktır. 2 Aralık Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava geçişi olacaktır. Sıcaklıklar gündüzleri 16-17°C arasında seyredecektir. Gece sıcaklığı ise 10-11°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Bu, olası ıslanmaları önler. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu güncel takip etmek önemlidir. Gerekirse planlarınızı esnek tutmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
İltihabı kalp krizini tetikliyor! Uzman isim açıkladıİltihabı kalp krizini tetikliyor! Uzman isim açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.