Manisa 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Muhtemel sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 26°C'ye yükselebilir. Düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Bu durum, yazın yaklaşmakta olduğunu ve hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini belirtmektedir.

1 Haziran Pazar günü hava kısmen güneşli kalacak. Sıcaklıklar 27°C ile 13°C arasında değişecek. 2 Haziran Pazartesi günü parlak güneş ışığı bekleniyor. Yüksek sıcaklık 30°C, düşük sıcaklık 13°C olacak. 3 Haziran Salı günü ise hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 33°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Güneşli günlerin çoğalması da muhtemel. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Gün ortasında, en yoğun güneş ışınlarının olduğu saatler arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak iyi bir yöntemdir.

Sıcaklıklar arttığında su kaybı riski de yükselir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek önemlidir. Vücudun susuz kalmamasına dikkat edilmelidir. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan korunmalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi gereklidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.