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Manisa, Başkanını uğurladı! Ferdi Zeyrek için son görev... Özgür Özel hem ağladı hem ağlattı

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Devrim Karadağ

Manisa, Başkanları Ferdi Zeyrek'i son yolculuğuna uğurladı... Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Manisa büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi. 48 yaşındaki Başkanlarını seçtikten sadece 15 ay sonra kaybederek büyük bir üzüntüye boğulan Manisalılar, son görevlerini yerine getirirken; on binler sokaklara sığmadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü başta Manisa ve CHP'liler olmak üzere tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Taraflı tarafsız herkes 48 yaşında yaşamını yitiren Manisalı Başkan için gözyaşı dökerken, taziye mesajları peş peşe geldi.

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74 yıl sonra CHP'nin birinci parti olarak çıktığı kentte seçimden sadece 15 ay sonra genç başkanın ölümü Manisalıları yasa boğarken, Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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İşte dakika dakika Manisa'da yaşananlar;

15.10

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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13.45

Cenaze namazına Özgür Özel ve çok sayıda CHP'linin yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncer Bakırhan, Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş gibi siyasetçilerin de katıldığı görüldü.

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13.40

Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek babasının tabutuna sarılıp ağladı.

13.30

Zeyrek'in naaşı Hatunii'ye Camii'ne getirildi. Cami avlusuna sığmayan on binlerce Manisalı, son görev için Cumhuriyet Meydanı'nda saf tuttu.

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11.45

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı:

"Belediye Başkanı Zeyrek, toplumuna ve adalet, eşitlik ve sosyal ilerleme değerlerine olan bağlılığıyla pek çok kişiye örnek olmuş, kendini işine adamış bir kamu görevlisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki liderliği ve Manisa halkına hizmeti, uluslararası hareketimizde savunduğumuz ilkeleri yansıtıyordu."

11.25

CHP LİDERİ ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadı:

"6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Dedim ki "Genel başkanım, nasıl alacağız Manisa'yı?" Dedi ki "Sen alacaksın." Ben alamadım, Ferdi aldı. 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa'ya. Yunusemre Belediye Başkanı adayı olmak istiyordu, "Ben alacağım, kazanacağım orayı abi" diyordu.

"O GİDİNCE NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM"

"Sen büyükşehir adayı olacaksın. Sen alırsın Ferdi" dedim. Dedi "Alınmaz." Yüzde 60'la aldı. Bana diyordu ki "Yüküm ağır. Memleketi emanet ettin gittin." Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum.Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabeti iyi değildir ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer.

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"KONYA'DAN GELMİŞLER DUA OKUMAYA"

Bir sohbet edip, elini sıkıp yüreğini kazanmadığı kişi yok. Konya'dan gelmişler dua okumaya. "Sen ne geldin, nereden tanıyorsun?" dedim. "Yüzünü gördüm, çok iyi biriymiş" dedi. Kızları, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir, Ferdi'den hepimize çok geçti. O hakkını helal etsin."

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11.20

ACILI EŞİ HEM AĞLADI, HEM AĞLATTI

Acılı eş, Nurcan Zeyrek, konuşurken hem ağladı hem ağlattı:

"O Manisa sevdalısı. O hepinizi çok seviyordu. Hep hayaliydi, "Ben belediye başkanı olacağım" diyordu. Baba hep derdi ki "Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var." Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü.3 yavrum var, sözümü tutup onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun"

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11.15

Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediye binası önünde tören düzenleniyor.

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10.46

EKREM İMAMOĞLU'NA İZİN ÇIKAKACAK MI? EŞİ CENAZE TÖRENİNDE

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için başvuruda bulunmuştu.

Zeyrek'in cenaze törenine İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı.

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10.40

ON BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde on binlerce kişi toplandı. Manisalılar, Zeyrek'e veda için bekliyor.

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10.30

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara "Yastayız" yazılı afiş asıldı.

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CENAZESİ HASTANE MORGUNDAN ALINDI

Ferdi Zeyrek'in cenazesi, Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törene götürülmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından alındı.

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10.00

Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara "Yastayız" yazılı afiş asıldı. Cumhuriyet meydanı ve belediye önünde hüzünlü kalabalıklar toplanıyor.

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09.40

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in cenazesini taşıdı ve cenaze aracına binerek eşlik etti.

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09.30

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesi, hastaneden alınarak belediye binasına götürüldü.

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07.15

Manisalılar Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlamak amacıyla ilçelerden araçlar kaldırarak, Manisa merkeze ulaşmak için harekete geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa CHP son dakika Ferdi Zeyrek
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ne izini alıcak İmamoğlu kardeşi değil akrabası değil hiçbir fırsatı kaçırmıyor maşallah vefat eden başkana Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur inşallah
allah rahmet eylesin mekanı cennet ailesine sabır versin
rabbim ailelerine ve sevenlerine sabırlar versin mekanı cennet olsun inşallah
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