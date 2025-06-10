Manisa, Başkanını uğurladı! Ferdi Zeyrek için son görev... Özgür Özel hem ağladı hem ağlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 'in ölümü başta Manisa ve CHP 'liler olmak üzere tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Taraflı tarafsız herkes 48 yaşında yaşamını yitiren Manisalı Başkan için gözyaşı dökerken, taziye mesajları peş peşe geldi.

"Belediye Başkanı Zeyrek, toplumuna ve adalet, eşitlik ve sosyal ilerleme değerlerine olan bağlılığıyla pek çok kişiye örnek olmuş, kendini işine adamış bir kamu görevlisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki liderliği ve Manisa halkına hizmeti, uluslararası hareketimizde savunduğumuz ilkeleri yansıtıyordu."

11.25

CHP LİDERİ ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadı:

"6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Dedim ki "Genel başkanım, nasıl alacağız Manisa'yı?" Dedi ki "Sen alacaksın." Ben alamadım, Ferdi aldı. 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa'ya. Yunusemre Belediye Başkanı adayı olmak istiyordu, "Ben alacağım, kazanacağım orayı abi" diyordu.

"O GİDİNCE NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM"

"Sen büyükşehir adayı olacaksın. Sen alırsın Ferdi" dedim. Dedi "Alınmaz." Yüzde 60'la aldı. Bana diyordu ki "Yüküm ağır. Memleketi emanet ettin gittin." Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum.Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabeti iyi değildir ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer.

"KONYA'DAN GELMİŞLER DUA OKUMAYA"

Bir sohbet edip, elini sıkıp yüreğini kazanmadığı kişi yok. Konya'dan gelmişler dua okumaya. "Sen ne geldin, nereden tanıyorsun?" dedim. "Yüzünü gördüm, çok iyi biriymiş" dedi. Kızları, ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir, Ferdi'den hepimize çok geçti. O hakkını helal etsin."