Manisa'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 19 Ağustos Salı günü 35°C, 20 Ağustos Çarşamba günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçireceklerin tedbir alması gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Ayrıca aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve dinlenmeye özen gösterilmelidir.

Manisa'nın Ağustos ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Ortalama gündüz sıcaklığı 30.9°C, gece sıcaklığı ise 18.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı ise %53 civarındadır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından önemlidir.