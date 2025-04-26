HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'da 7 katlı binada yangın! Böyle kurtarıldılar…

Manisa'da 7 katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan ikisi çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'da 7 katlı binada yangın! Böyle kurtarıldılar…
Taner Şahin

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu. Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 28 dairenin bulunduğu 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi sepetli araç yardımıyla kurtardı. Kurtarılanlar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

2

Söndürülen yangın hasara neden oldu. (AA)

3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB'ye yapılan yeni operasyon CHP'den ilk tepki! "Kanal İstanbul'a engel olanlara yönelik"İBB'ye yapılan yeni operasyon CHP'den ilk tepki! "Kanal İstanbul'a engel olanlara yönelik"
Gaziantep’te işçi servisi ile tır çarpıştı: 9 yaralıGaziantep’te işçi servisi ile tır çarpıştı: 9 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor!

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor!

İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok!

İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok!

Rahatlatan açıklama bu sabah geldi: ‘Kuşkularımız büyük oranda düştü’

Rahatlatan açıklama bu sabah geldi: ‘Kuşkularımız büyük oranda düştü’

Kan donduran bir kadın cinayeti daha... Eşini kafasından vurdu sonra intihar etti: O anlar kamerada!

Kan donduran bir kadın cinayeti daha... Eşini kafasından vurdu sonra intihar etti: O anlar kamerada!

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var...

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var...

7.0 ve 7.5 üstü depremlerde...

7.0 ve 7.5 üstü depremlerde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.