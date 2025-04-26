Manisa'da 7 katlı binada yangın! Böyle kurtarıldılar…

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu. Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 28 dairenin bulunduğu 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi sepetli araç yardımıyla kurtardı. Kurtarılanlar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Söndürülen yangın hasara neden oldu. (AA)