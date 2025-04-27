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Manisa'da 8 ton mesir macunu halka saçıldı

Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın her yıl bahar geldiğinde halka saçılmasını istediği Mesir Macunu, 485'inci kez düzenlenen festival kapsamında Manisa'daki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçıldı.

Manisa'da 8 ton mesir macunu halka saçıldı

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşe Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa milletvekilleri Mücahit Arınç, Tamer Akkal, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile vatandaşlar katıldı.

Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Sultan Camisi'nde sona eren yürüyüşün ardından saçım törenine geçildi.

8 TON MESİR MACUNU SAÇILDI

Öğle ezanının okunmasının ardından Osmanlı padişahlarını canlandıran tiyatrocular, katılımcıları selamladı.

Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

Geleneksel mesir saçımı, Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı.

Sultan Camisi şerefe ve kubbelerinin yanı sıra çevredeki apartmanların çatı ve balkonlarından toplam 44 noktadan 8 ton mesir macunu halka saçıldı.

Protokol üyelerinin de saçım yaptığı törende alandakiler mesir kapabilmek için yarıştı. Bazı vatandaşların daha fazla mesir macunu kapabilmek için şemsiyelerini açarak ters çevirdikleri görüldü.

21 Mart'ta Nevruz şenlikleriyle başlayan festival, saçım töreniyle son buldu.

Mesirin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mesir macunu Manisa
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