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Manisa'da acı olay! Ahırda başlayan yangın iki evi kül etti

Manisa'nın Demirci ilçesinde ahırda başlayan yangının sıçradığı iki evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Manisa'da acı olay! Ahırda başlayan yangın iki evi kül etti
Begüm Özkaynak

Yangın, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan (75) ve Elif Öztin (71) çiftine ait müstakil evin ahır kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ahırda istiflenen samanların da tutuşmasıyla büyüyen alevler Öztin çiftinin evinin bitişiğinde bulunan çocukları Ali Öztin'e ait eve de sıçradı.
Yangın ekipleri yoğun çalışmasıyla tamamen söndürülürken Öztin çiftinin evi kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı Ali Öztin'in evinde ise büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
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