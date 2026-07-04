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Manisa'da acı olay! Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen 68 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'da acı olay! Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk Cenger (68), çıktığı 4 katlı binanın çatı katında dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Cenger için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Cenger, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Salihli Devlet Hastanesi'nden emekli olan ve ilçede uzun yıllar su satışı yaptığı öğrenilen 68 yaşındaki Faruk Cenger'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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