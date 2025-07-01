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Manisa'da anız yangını korkuttu! Ormana sıçramadan müdahale edildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Manisa'da anız yangını korkuttu! Ormana sıçramadan müdahale edildi
Begüm Özkaynak

İlçeye bağlı Kınık Mahallesi Urfalılar Sokak mevkiindeki tarlada anız yakımı sırasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekipleri ile Selendi Orman İşletme Şefliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan yapılan hızlı müdahale sayesinde alevler kontrol altına alındı. Ekipler, yangının yakındaki ormanlık alana ve yerleşim birimlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa orman
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