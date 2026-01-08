Manisa'da 'bebek cesedi gördüm' ihbarı polisi harekete geçirdi

Cumhuriyet Mahallesi 5048 Sokak'ta sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Sevcan E. isimli kadın, annesinin evinde yaşanan taşkın nedeniyle sokak üzerindeki kanalizasyon hattının kapağını açtı.

SU TAŞKINI SONRASI KANALİZASYON KAPAĞINI AÇTI, BEBEK CESEDİ GÖRDÜ!

İddiaya göre; Sevcan E., kapağı açtığı sırada poşet içerisinde bir bebek cesedi gördü. Sevcan E., kısa süre sonra poşetin gözden kaybolduğu öne sürdü.

HERHANGİ BİR CESEDE RASTLANMADI: EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon hattında herhangi bir cesede rastlanmazken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

