Manisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Cansız bedeni bulunan Karabulut’un oğlu Burhan Karabulut’un da yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Bey Mahallesi Yörük Hasanlar Halilağa Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Naim Karabulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler, hareketsiz olarak yatan Naim Karabulut’a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Karabulut’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kula Devlet Hastanesi Adli Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan, Karabulut’un oğlu Burhan Karabulut’un da yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldüLunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü
İran basınından "Hürmüz Boğazı kapatıldı" iddiasıİran basınından "Hürmüz Boğazı kapatıldı" iddiası

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadı

İsrailli bakan ünlü oyuncuyu hedef aldı! O geri adım atmadı

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

