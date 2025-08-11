HABER

Manisa'da deprem sonrası hasar tespit ve yardım çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, Manisa'da hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından Valilik Kriz Merkezi koordinesinde Afet Müdahale Planı devreye alındı.

İl genelinde meydana gelen hasara ilişkin saha çalışmaları başlatıldı, bölgeye destek ekiplerinin sevki ve olası barınma ihtiyaçları için planlamalar yapıldı.

AFAD'a ait 5 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 18 personel, hasar gören bölgelerde keşif ve müdahale için görevlendirildi. İl genelinde bir kısmı metruk 60 yapı, depremden etkilendiği bilgisi üzerine incelemeye alındı.

Acil durumlarda kullanılmak üzere Akhisar, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde toplam 2 bin 577 yatak kapasiteli yurt ve tesis hazır hale getirildi.

Depremden etkilenen mahallelerde 17 personelden oluşan 5 hasar ve zarar tespit grubu saha çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar, Soma ve Demirci ilçelerinde görev yapan 10 kişilik psikososyal destek ekibi ise alanda ve hastanelerde vatandaşlarla görüşerek destek sağlıyor.

"BÜYÜK BİR SARSINTI YAŞADIK"

Akhisar ilçesine bağlı Akkocalı Mahallesi Muhtarı Muharrem Köse, AA muhabirine, büyük bir sarsıntı yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların tedirgin olduğunu ve dışarı çıktığını anlatan Köse, "Ekipler mahalleye geldi, inceleme yaptılar. Kaymakamımız geldi, kurum müdürleri geldi. 5-6 hanede büyük hasar var ayrıca küçük hasarlar da var." diye konuştu.

Babasının yaşadığı evde hasar oluşan İzzet Akıncı da eski olan evinde taş duvarlarının göçtüğünü söyledi.

Kırkağaç'a bağlı Hacet Mahallesi'nde yaşayan Harun Akdemir ise "Deprem sırasında evde değildim. Evde göçük var." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

