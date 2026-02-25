Manisa’da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (62) yönetimindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

62 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır