Manisa’da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 62 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Durumu ağır olan sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (62) yönetimindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

62 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa motosiklet kazası
