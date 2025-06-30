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Manisa’da kahreden kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Manisa’da kahreden kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 16.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Rıdvan A. (36) yönetimindeki otomobil, Yurtbaşı Mahallesi girişinde bir lokantanın önünde park halinde bulunan 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı.

Manisa’da kahreden kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti 1

BABA VE 3 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Manisa’da kahreden kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti 2

Ekipler, araçta sıkışan baba ve 3 çocuğunu uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa’da kahreden kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti 3

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Manisa Otomobil baba kaza çocuk
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