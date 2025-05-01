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Manisa'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Manisa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Manisa, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Manisa'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Manisa'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Manisa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Manisa'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalamalarına yakın. Gündüzleri 24°C, geceleri 12°C olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmiyor. 2 Mayıs Cuma günü yağmurlu bir hava tahmini var. 3 Mayıs Cumartesi günü ise parçalı bulutlu bir hava görülecek. Diğer günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 23-24°C, gece 12-13°C civarında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur.

Manisa'nın Mayıs ayı boyunca ortalama nem oranı %61'dir. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 38 milimetredir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, konfor ve sağlık açısından oldukça önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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