Manisa'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü

Şehzadeler ilçesi Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşe, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da katıldı. Ekrem İmamoğlu'na destek sloganları eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Kortej yürüyüşünün ardından meydan toplanan kalabalığa hitap eden CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Bu yürüyüş sadece Ekrem İmamoğlu'na destek değil, aynı zamanda demokrasimize sahip çıkma çağrısıdır. Baskılara boyun eğmeyeceğiz, adaletsizliğe birlikte direneceğiz. Tüm Manisalıları 23 Mart'ta partimizin Cumhurbaşkanlığı ön seçimine katılmaya çağırıyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır