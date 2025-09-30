Manisa'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı

KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinde 1, Turgutlu'da 1, Kula'da 2, Akhisar'da 2 ve Salihli'de 2 olmak üzere toplam 8 adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 kompresör makinesi, 5 sigara sarma makinesi, 337,5 kilo kıyılmış tütün, 75 bin 360 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 83 bin 800 adet boş makaron ve 51 elektronik sigara ele geçirildi.

YETKİLİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELENİN ARALIKSIZ SÜRECEĞİNİ BİLDİRDİ

Yakalanan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.

(İHA)

