Manisa'da kaçak tütün operasyonu: 9 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ülke genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinde 1, Turgutlu'da 1, Kula'da 2, Akhisar'da 2 ve Salihli'de 2 olmak üzere toplam 8 adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 kompresör makinesi, 5 sigara sarma makinesi, 337,5 kilo kıyılmış tütün, 75 bin 360 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 83 bin 800 adet boş makaron ve 51 elektronik sigara ele geçirildi.

YETKİLİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELENİN ARALIKSIZ SÜRECEĞİNİ BİLDİRDİ

Yakalanan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.

(İHA)

30 Eylül 2025
