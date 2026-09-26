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Manisa'da korkunç olay: Karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ve eşi Mümire Acar (54), evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'da korkunç olay: Karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı bulunan İsa Acar ve eşi Mümire Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol için evlerine gitti.

Manisa da korkunç olay: Karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu 1

MANİSA'DA KORKUNÇ OLAY! KARI KOCA ÖLÜ BULUNDU

Bugün saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenlerinde yapılan incelemede, tabancayla vurularak öldürüldükleri tespit edildi. J

Manisa da korkunç olay: Karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu 2

EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞLAR

andarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çiftin geçen yıl evlendikleri öğrenildi. Ekipler, cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa da korkunç olay: Karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa karı koca
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