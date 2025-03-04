Manisa'da motosiklet denetimi: 59 araç trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 -3 Mart 2025 tarihlerinde, 47 ekip 84 trafik personeli ve 12 asayiş personeli ile motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik özel bir denetim gerçekleştirildi. Denetim sonucunda, 4 bin 289 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 719 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 331 bin 277 TL idari para cezası uygulandığı, 59 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır