Manisa’da motosiklet denetiminde 3,25 milyon TL ceza kesildi

Manisa il genelinde 3-5 Ocak tarihlerinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 904 sürücüye 3,25 milyon TL ceza uygulanırken, 42 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa’da motosiklet denetiminde 3,25 milyon TL ceza kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 3-5 Ocak 2026 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Günlük ortalama 32 ekip, 68 trafik personeli ile yapılan denetimlerde 2 bin 626 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Manisa’da motosiklet denetiminde 3,25 milyon TL ceza kesildi 1

42 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kusurlu görülen 904 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 milyon 251 bin 282 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 42 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa’da motosiklet denetiminde 3,25 milyon TL ceza kesildi 2

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
