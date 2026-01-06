Manisa’da motosiklet denetiminde 3,25 milyon TL ceza kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 3-5 Ocak 2026 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Günlük ortalama 32 ekip, 68 trafik personeli ile yapılan denetimlerde 2 bin 626 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

42 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kusurlu görülen 904 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 milyon 251 bin 282 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 42 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

