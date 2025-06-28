Manisa’da orman yangını: 3 köy tedbir amaçlı boşaltılıyor!

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde; 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 10 itfaiye ekibi, 8 su tankeri ve 8 iş makinesi ile müdahale sürüyor. Bölgede AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yapıyor.

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle Karaköy, Yenice mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar mezrasında tahliye çalışmalarının başlatıldığı, yangın nedeniyle Akhisar-Gördes yolunun da saat 13.30 itibariyle araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

(İHA)