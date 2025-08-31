HABER

Manisa'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda başlayıp makilik ve tarım arazilerine sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Selvilitepe Mahallesi'nde fabrikalara yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 6 itfaiye aracı, iş makineleri, 5 su tankeri ve fabrikaların su tankerleri ile müdahale edildi.

Ekipler, yangının fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ekiplerce kontrol altına alınan yangında, 150 hektar alan zarar gördü.

Yangında, bazı fabrikalarda da hafif çaplı hasar oluştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

