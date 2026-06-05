HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Manisa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Manisa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen Yasin Ö. (20) yönetimindeki 03 EZ 457 plakalı otomobil ile Uşak istikametine seyir halinde olan Murat B. (62) idaresindeki 45 G 80841 plakalı tır çarpıştı.

Manisa da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı 1

OTOMOBİL TIRLA ÇARPIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle tırın yan kısmına takılan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tır sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Manisa da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı 2

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Manisa da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı 3

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çankırı’da sağanak etkili oldu: Fabrikayı su bastıÇankırı’da sağanak etkili oldu: Fabrikayı su bastı
Alt geçit girişinde 4 otomobil çarpıştı: 2 yaralıAlt geçit girişinde 4 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.