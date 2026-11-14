Manisa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında Yedi Eylül Yolu ile Güneş Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yedi Eylül Yolu’nda ilerleyen Ali Aykan (31) yönetimindeki 35 AGU 836 plakalı otomobil ile Güneş Sokak üzerinde seyreden Salih Bayrakçı (65) idaresindeki 45 AOF 222 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve Bayrakçı’nın sürüklendiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır