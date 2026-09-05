Manisa'da otoyol kenarında orman yangını

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Heciz ve Beyce mahalleleri civarında, İstanbul Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 15.44’te başlayan yangına ilk müdahale saat 15.54’te yapıldı.

MANİSA'DA YOL KENARINDA KORKUTAN YANGIN

Bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer katılıyor.



Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır