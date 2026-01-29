Manisa’da sağanak yağış etkili oldu: Otomobil dereye düştü, elektrikli otomobil alev aldı

Manisa il merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız süren yağış nedeniyle bazı su kanalları taşarken, ana arterlerde ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezinden geçen Çaybaşı Deresi’nde de debinin yükselmesiyle birlikte taşkın meydana geldi. Spil Dağı eteklerinden gelen kuvvetli sel suları, Çaybaşı Deresi yatağında su seviyesini aniden yükseltti. Bu sırada dere kenarında park halinde bulunan bir otomobil, akıntıya kapılarak dere içerisine sürüklendi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

KAPLUMBAĞA SON ANDA KURTARILDI

Sağanak yağışın beraberinde getirdiği sel suları sadece araçları değil, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Akıntının şiddetiyle sürüklenen bir kaplumbağayı fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla müdahale ederek hayvanı suyun içinden çıkardı.

MASKİ VE BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ TAM KADRO SAHADA

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de yağışın ilk anlarından itibaren su tahliyesi ve kanal temizliği için tam kadro sahada çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekiplerinin de gelen ihbarlara koordineli bir şekilde yanıt verdiği kentte, ekiplerin kritik noktalardaki nöbeti ve müdahaleleri aralıksız devam ediyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ŞARJ İSTASYONUNDA YANDI

Yağışın etkisini sürdürdüğü dakikalarda, bir şarj istasyonunda park halinde bulunan elektrikli otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevlere, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Sağanağın etkisiyle şarj sisteminde meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı iddia edilen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır