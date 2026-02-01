HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Manisa’da sağanak yağış etkili oluyor

Öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak, Manisa’da cadde ve sokakları göle çevirirken, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri muhtemel su baskınlarına karşı sahaya inerek vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi.

Manisa’da sağanak yağış etkili oluyor

Manisa’da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur sonrası kent genelinde yer yer cadde ve sokaklar suyla doldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Manisa’da sağanak yağış etkili oluyor 1

Aralıksız devam eden yağışlarla birlikte kent merkezinden geçen çok sayıda kurumuş derenin de suyla dolması, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan şehirde umut oldu.

Manisa’da sağanak yağış etkili oluyor 2

Yetkililerden alınan bilgiye göre yağışların gece boyunca ve Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına Büyükşehir ve MASKİ ekiplerinin gece boyunca da teyakkuz halinde olacağı öğrenildi.

Manisa’da sağanak yağış etkili oluyor 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırıDiyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı
Dev kayalar yola düştü, ulaşım durma noktasına geldiDev kayalar yola düştü, ulaşım durma noktasına geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.