Manisa’da sağanak yağış etkili oluyor

Manisa’da saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur sonrası kent genelinde yer yer cadde ve sokaklar suyla doldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

Aralıksız devam eden yağışlarla birlikte kent merkezinden geçen çok sayıda kurumuş derenin de suyla dolması, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan şehirde umut oldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yağışların gece boyunca ve Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına Büyükşehir ve MASKİ ekiplerinin gece boyunca da teyakkuz halinde olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır