HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da şehit isimleri okulda yaşayacak

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sartmahmut İlkokulu’ndaki ana sınıfına şehit polis Ahmet Alp Taşdemir, kütüphanesine ise şehit uzman çavuş Süleyman Kul ismi verildi.

Manisa’da şehit isimleri okulda yaşayacak

Salihli’nin Sartmahmut İlkokulunda kardeş köy okulları topluluğu tarafından düzenlemesi yapılan kütüphaneye 2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lılar tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Giresunlu Uzman Çavuş Süleyman Kul’un ismi verilirken, 2017 yılında Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik hücre evine yapılan operasyonda şehit olan Salihlili Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir’in ismi ise anaokuluna verildi.

Kütüphane ve anaokulunun açılışı ise Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Rıza Gümüş, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Özden, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, şehitlerin aileleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Kaymakam Güldoğan, "Fedakarlıkların en büyüğünü yaparak vatan müdafaasında canlarını feda eden Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Yenilenmek suretiyle çocuklarımızın hizmetine sunulan kütüphane ve anasınıfının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Milli ve manevi değerlerin çocuklara aktarılmasının önemine değinen Kaymakam Güldoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da üreticilere ipek böceği larvası dağıtıldıElazığ’da üreticilere ipek böceği larvası dağıtıldı
X'te DM problemi! Saatlerdir çalışmıyor...X'te DM problemi! Saatlerdir çalışmıyor...

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' çağrılarına yanıt! Ön koşulunu açıkladı

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni anayasa' çağrılarına yanıt! Ön koşulunu açıkladı

'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...

'Gezi Parkı' soruşturması! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için hapis cezası...

Herkes şaşkın! O sanatçı G.Saray'dan servet istedi

Herkes şaşkın! O sanatçı G.Saray'dan servet istedi

Bahçeli'den Erdoğan'a sitem gibi 'adaylık' çıkışı: Hakkı yok!

Bahçeli'den Erdoğan'a sitem gibi 'adaylık' çıkışı: Hakkı yok!

İnan Kıraç arabaya binince bunları söylemiş!

İnan Kıraç arabaya binince bunları söylemiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.