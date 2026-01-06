HABER

Manisa’da suç örgütüne darbe: 15 şüpheli gözaltında

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 16 adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ve fişek ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

16 ŞAHSA AİT 18 ADRESE BASKIN YAPILDI

Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi (Nitelikli Dolandırıcılık) ve 282. maddesi (Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama) kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ikamet eden 16 şahsa ait 18 adrese baskın yapıldı.

15 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 15 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop ve 45 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi. Dosya kapsamında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
