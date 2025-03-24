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Manisa’da 'susam' hamlesi

24.03.2025 17:17
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Susam Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, susam üretimini artırmak ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla 5 ilçede 6 bin dekar alan için yerli susam tohumu dağıtıldı.

Manisa’da 'susam' hamlesi

Susam, özellikle unlu mamuller ve tahin üretiminde yaygın olarak kullanılan, yüksek yağ oranı sayesinde hem gıda sektörü hem de sağlık açısından kritik bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Düşük su ihtiyacı ve kurak şartlara dayanıklılığıyla sürdürülebilir tarım açısından büyük bir fırsat sunan susam tarımının Manisa’da daha da artırılması hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği ile aynı doğrultuda hareket ederek, üretimde arz-talep dengesini sağlayarak kaynakların etkin kullanımını amaçladıklarını söyleyen İl Müdürü Öztürk, "Bu kapsamda, susam üretiminin desteklenmesi, üretim alanlarının artırılması ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesiyle sürdürülebilir ve verimli bir üretim modelini benimsiyoruz. Susam üretimini artırmaya yönelik yürütülen bu proje kapsamında, çiftçilere eğitim, tohum desteği ve modern üretim teknikleri konusunda rehberlik sağlanacaktır. Manisa ilinde Salihli, Kula, Demirci, Gördes ve Köprübaşı olmak üzere toplam 5 ilçemizde 6 bin dekar alanda projemiz yürütülecektir. Susam tohumları Sarısu çeşidi olup bölgemiz için Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Manisa, tarımsal üretimde öncü bir şehir olarak, yerli üretimi teşvik etmeye ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edecektir. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tarımsal üretiminin artırılması ve çiftçilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kampüs alanında ilçe müdürlüklerine gönderilmek üzere susam tohumlarının teslim alınması programına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları, Serdar Mersinli, Ali Gök, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya ile konu sorumlusu teknik personeller katıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
susam
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