Manisa’da takla atan otomobil alev aldı: Sürücü yara almadan kurtuldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazanın ardından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Salihli’ye bağlı Pazarköy Mahallesi Bintepeler Çatlak Köprü Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kaza sonrası otomobil bir anda alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

