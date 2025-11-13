Manisa’da takla atan otomobil alev aldı: Sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza, Salihli’ye bağlı Pazarköy Mahallesi Bintepeler Çatlak Köprü Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Kaza sonrası otomobil bir anda alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum