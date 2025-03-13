Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yapan şahıslara yönelik yürütülen dosya kapsamında şüpheli şahıslara ait Yeni Mahalle ve Menderes Mahallesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 bin 333 adet sentetik ecza hapı, 900 adet ecstasy hap, 2.97 gram esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ç. (27) ve S.Y. (25) isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır