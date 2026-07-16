Manisa'da vahşet! Eşinin burnunu ısırarak kopardı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan G. ile eşi İmran G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNİN BURNUNU ISIRIP KOPARDI

Gökhan G., eşi İmran G.'nin burnunu ısırıp, kopardı. Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DEHŞETİ YAŞAYAN KADIN BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.'yi gözaltına aldı.

İmran G., Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır