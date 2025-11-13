Manisa’da yürekleri ısıtan anlar: Yüksekten düşen kediyi polis yakaladı

Olay, Mithatpaşa Caddesi (Sevgi Yolu) üzerinde bulunan Devriye Ekipler Amirliği yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırmandığı binanın 2. katında mahsur kalan kedi bir anda dengesini kaybedip aşağıya düştü. Düşme anını fark eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis, şapkasını çıkararak kediyi havada yakalamak için hamle yaptı.

KEDİNİN DÜŞÜŞÜNÜ YAVAŞLATTI

Polis, kediyi tam olarak yakalayamasa da düşüşünü yavaşlatarak zemine çarpmasını engelledi. Yara almadan kurtulan kedi, olayın ardından hızla uzaklaştı.

Kedinin kurtarılma anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

