Manisa’da yürekleri ısıtan anlar: Yüksekten düşen kediyi polis yakaladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde tırmandığı binanın ikinci katından düşen kedi, bir polis memuru tarafından havada yakalanarak kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da yürekleri ısıtan anlar: Yüksekten düşen kediyi polis yakaladı

Olay, Mithatpaşa Caddesi (Sevgi Yolu) üzerinde bulunan Devriye Ekipler Amirliği yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırmandığı binanın 2. katında mahsur kalan kedi bir anda dengesini kaybedip aşağıya düştü. Düşme anını fark eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis, şapkasını çıkararak kediyi havada yakalamak için hamle yaptı.

Manisa’da yürekleri ısıtan anlar: Yüksekten düşen kediyi polis yakaladı 1

KEDİNİN DÜŞÜŞÜNÜ YAVAŞLATTI

Polis, kediyi tam olarak yakalayamasa da düşüşünü yavaşlatarak zemine çarpmasını engelledi. Yara almadan kurtulan kedi, olayın ardından hızla uzaklaştı.

Manisa’da yürekleri ısıtan anlar: Yüksekten düşen kediyi polis yakaladı 2

Kedinin kurtarılma anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

polis Manisa kedi
