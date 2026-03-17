Manisa’da zehir tacirlerine baskın: 5 tutuklama

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 20 adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken yakalanan 22 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 20 adrese operasyonlar düzenlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ADRESE BASKIN

Narkotik Suçlarla Mücadele, Akhisar İlçe Emniyet, Özel Harekat ve KOM Şube ekiplerinin katılımıyla 16 Mart günü 07.00-12.00 saatleri arasında Akhisar’daki 20 adrese baskın yapıldı, 22 şüpheli yakalandı.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan aramalarda 181,24 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 145 gram asetonla seyreltilmiş ADB fubinaca sıvısı, 36,26 gram metamfetamin, 306 adet sentetik ecza, 32 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 680 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli hakkında işlem yapılarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Kaynak: İHA

