Ankara Bilim Üniversitesi’nden geleceğin teknolojilerine stratejik iş birliği

Bilim, teknoloji ve yenilikçilik vizyonuyla hareket eden Ankara Bilim Üniversitesi, dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden Unitree Robotics ile kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, üniversite yönetimi, akademisyenler ve şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza törenine, Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ferat Bilgin de katıldı.

Mustafa Fidan

Üniversite-sanayi iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayan protokol kapsamında; Ankara Bilim Üniversitesinin akademik bilgi birikimi ile Unitree Robotics’in küresel teknoloji ve saha deneyimi bir araya getirilecek.

Anlaşmanın temel hedefleri arasında; Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırılması, teknoloji transfer süreçlerinin güçlendirilmesi, ortak projeler geliştirilmesi ve Türkiye’nin teknoloji vizyonuna katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yer alıyor.

GENİŞ KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Teorik bilginin uygulamayla buluşmasını amaçlayan protokol kapsamında şu başlıklarda ortak çalışmalar yürütülecek:

  • TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı destekli ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleri geliştirilmesi,
  • Öğrencilere yönelik staj, co-op ve uygulamalı eğitim programlarının hayata geçirilmesi,
  • Akademik danışmanlık ve teknik destek süreçlerinin yürütülmesi,
  • Seminer, konferans, çalıştay ve panel gibi bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi.

Prof. Dr. Yavuz Demir: “Gençlerimizi Geleceğin Teknolojileriyle Buluşturuyoruz”

İmza töreninde konuşan Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, üniversite-sanayi iş birliklerinin teknolojik kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemizin temel misyonlarından biri, bilgiyi yalnızca üreten değil aynı zamanda toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüren bir yapı oluşturmaktır. Unitree Robotics ile imzaladığımız bu protokol; Ar-Ge’den uygulamalı eğitime, uluslararası projelerden teknoloji geliştirmeye kadar birçok somut hedef içermektedir. Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi geleceğin teknolojileriyle doğrudan buluşturuyoruz.”

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Etkinlik kapsamında Ankara Bilim Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Demirdağ’ın katılımıyla akademik bir buluşma da gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ender Sevinç tarafından fakültenin vizyonu ve iş birliğinin akademik süreçlere katkıları üzerine kapsamlı bir sunum yapıldı.

Mühendislik öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümüyle interaktif ve verimli bir atmosferde gerçekleşti.

Program, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. İki kurumun, belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda ilk ortak projelerini kısa süre içerisinde hayata geçirmesi planlanıyor.

