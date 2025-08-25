HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa’daki 7 kiloluk üzüm salkımı görenleri şaşırtıyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Hacıhalliller Mahallesi’nde üzüm üreticiliği yapan İsmet ve Özer Sarı kardeşler, 7 kilo 250 gram ağırlığında dev bir üzüm salkımını hasat etti. Daha önce 3-4 kilogram ağırlığında salkımları da gördüklerini kaydeden kardeşler ilk kez böylesine büyük bir üzüm salkımı gördüklerini söyledi.

Manisa’daki 7 kiloluk üzüm salkımı görenleri şaşırtıyor

Üzüm hasadının tüm hızıyla devam ettiği Manisa’da 7 kilo 250 gram gelen üzüm salkımı üreticileri hayrete düşürdü.

Dede mesleğini sürdürdüklerini söyleyen üretici İsmet Sarı, bu yıl don olayı, doğal afetler ve aşırı sıcakların bağları olumsuz etkilediğini belirterek hasadın yaklaşık 15 gün geç başladığını ifade etti.

"SALKIMLAR İRİ VE SIK TANELİ, ARASINA PARMAK GİRMİYOR"

Sarı, "Manisa’nın Sultaniye cinsi üzümünü yetiştiriyoruz. Bu yıl hasat sırasında 7 kilo 250 gram gelen üzüm salkımı kestik. Yeğenim kucağında zor taşıdı. Ayrıca 3 ila 4 kilogram gelen salkımlara da denk geldik. Allah nazardan saklasın, salkımlar iri ve sık taneli, arasına parmak girmiyor." dedi.

"ÖZEL BİR FORMÜLÜMÜZ YOK"

Büyük salkımlar için özel bir uygulama yapmadıklarını dile getiren Sarı, "Sadece gününde ve zamanında bakımını yapıyoruz. Özel bir formülümüz ya da farklı bir gübre veya ilaçlamamız yok. Bilinen yöntemlerle, düzenli bakım yapıyoruz." diye konuştu.

Her yıl bu şekilde iri taneli salkımlar elde ettiklerini kaydeden üretici, bu yıl ise üzüm yetiştiricisinin verim ve fiyat konusunda beklentisini karşılayamadığını sözlerine ekledi.

Manisa’daki 7 kiloluk üzüm salkımı görenleri şaşırtıyor 1

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastaneyi vurdular, gazeteciler de öldü! Çok sayıda can kaybı varHastaneyi vurdular, gazeteciler de öldü! Çok sayıda can kaybı var
Diyabet riskini artıran tehlikeye dikkat!Diyabet riskini artıran tehlikeye dikkat!

Anahtar Kelimeler:
üzüm Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Cevapları salladı, sınav sonucu herkesi şaşırttı

Cevapları salladı, sınav sonucu herkesi şaşırttı

Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Akademisyenin öğrencilere attığı mesajlar ifşa edildi!

Akademisyenin öğrencilere attığı mesajlar ifşa edildi!

Babasına verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

Babasına verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.