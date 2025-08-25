Manisa’daki 7 kiloluk üzüm salkımı görenleri şaşırtıyor

Üzüm hasadının tüm hızıyla devam ettiği Manisa’da 7 kilo 250 gram gelen üzüm salkımı üreticileri hayrete düşürdü.

Dede mesleğini sürdürdüklerini söyleyen üretici İsmet Sarı, bu yıl don olayı, doğal afetler ve aşırı sıcakların bağları olumsuz etkilediğini belirterek hasadın yaklaşık 15 gün geç başladığını ifade etti.

"SALKIMLAR İRİ VE SIK TANELİ, ARASINA PARMAK GİRMİYOR"

Sarı, "Manisa’nın Sultaniye cinsi üzümünü yetiştiriyoruz. Bu yıl hasat sırasında 7 kilo 250 gram gelen üzüm salkımı kestik. Yeğenim kucağında zor taşıdı. Ayrıca 3 ila 4 kilogram gelen salkımlara da denk geldik. Allah nazardan saklasın, salkımlar iri ve sık taneli, arasına parmak girmiyor." dedi.

"ÖZEL BİR FORMÜLÜMÜZ YOK"

Büyük salkımlar için özel bir uygulama yapmadıklarını dile getiren Sarı, "Sadece gününde ve zamanında bakımını yapıyoruz. Özel bir formülümüz ya da farklı bir gübre veya ilaçlamamız yok. Bilinen yöntemlerle, düzenli bakım yapıyoruz." diye konuştu.

Her yıl bu şekilde iri taneli salkımlar elde ettiklerini kaydeden üretici, bu yıl ise üzüm yetiştiricisinin verim ve fiyat konusunda beklentisini karşılayamadığını sözlerine ekledi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır