Manisa’daki 86 yıllık halk kütüphanesi yeni binasına taşınıyor

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası karşısında yapımı tamamlanan Manisa İl Halk Kütüphanesi’nin 17 Mayıs 2025 tarihinde açılması planlanıyor. Mevcut Kitapsaray’ın ise restorasyonu yapıldıktan sonra Şehzadeler İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye devam edecek. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kültür ve Turizm Bakanlığının şehirdeki en önemli yatırımlarından birisi olan İl Halk Kütüphanesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sudak, "17 Mayıs 2025 tarihinde bir aksilik olmazsa yeni kütüphanemizi açacağız. 8 bin metrekare kapalı alanda, aynı anda 2 bin kişinin faydalanabileceği, içinde bebek ve çocuk bölümü, gençlik bölümü, engelliler bölümünün bulunduğu, sergi alanı, 500 kişilik tiyatro/konferans salonu, 24 saat açık alanı ve kafeteryası, ayrıcı eğitim salonlarının olduğu bir kütüphaneyi şehrimize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Mevcut Halk Kütüphanemizde taşınma işlemi bittikten sonra restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Ardından Şehzadeler İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmete devam edecek" dedi.

Manisa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünden kütüphanenin taşınmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli üyelerimiz, Kütüphanemiz, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni yerine taşınacaktır. Bu nedenle, 21 Nisan 2025 tarihinden itibaren kütüphanemiz geçici olarak kapalı olacaktır. Taşınma süreci tamamlandığında, yeni açılış tarihimiz hakkında sizleri bilgilendireceğiz"

Yeni kütüphane, yaklaşık 8 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olup, 2 bin metrekare oturma alanda yetişkinler bölümü, gençlik, çocuk ve bebek bölümlerinin yanı sıra sergi alanı, 500 kişilik konferans salonu, eğitim sınıfları, atölyeler ve kafeteryadan oluşuyor. Kütüphane tam kapasite kullanılmaya başlandığı zaman konferans salonu ve okuma salonlarıyla birlikte aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır