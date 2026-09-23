Manisa'daki okul saldırısı... Annesinden 600 TL alıp fişek almış: Radikal içerikler ve Nazi sembolleri!

Dün öğlen saatlerinde Turgutlu'da bir okulun yakınında öğrencilerin bulunduğu bölgeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, saldırganın eylem öncesindeki hazırlıkları, dijital bağlantıları, saldırı sırasında izlediği güzergâh ve çevresindeki kişilerin olaydaki rolüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Turgutlu'da öğrencilerin bulunduğu okul çevresinde silahla ateş açılmasıyla ilgili soruşturma, olayın yalnızca saldırı anıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Emniyet birimlerince yapılan adli ve dijital incelemelerde şüphelinin saldırı öncesinde yaptığı hazırlıklar, iletişim kurduğu kişiler ve eylem sırasında gerçekleştirdiği hareketler tek tek incelendi.

ANNESİNDEN ALDIĞI 600 LİRAYLA 3 FİŞEK SATIN ALMIŞ!

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli, annesinden aldığı 600 TL ile 3 fişek temin etti. Saldırı öncesinde okul çevresine gelen şüphelinin ilk etapta hedefe daha fazla yaklaşmayı planladığı değerlendirildi. Ancak bölgede görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerini fark eden şüphelinin, yakalanma korkusuyla okula daha fazla yaklaşmaktan vazgeçtiği belirlendi. Bunun üzerine saldırganın, okuldan yaklaşık 80 metre uzaklıktan öğrencilerin bulunduğu yöne doğru ilk ateşi açtığı tespit edildi.

GERİ ÇEKİLEREK ATEŞ AÇMIŞ

Saldırganın ilk atışın ardından bölgeden uzaklaşmaya başladığı, ancak eylemini sonlandırmadığı belirlendi. İkinci fişeğin yaklaşık 90 metre mesafeden, üçüncü ve son fişeğin ise yaklaşık 110 metre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Üç atışın da öğrencilerin bulunduğu yöne doğru rastgele gerçekleştirildiği belirlendi.

Emniyet birimlerinin olay öncesi ve sonrasındaki verileri bir araya getirerek oluşturduğu kronolojiye göre şüpheli, bekçileri görmesinin ardından doğrudan okul çevresine yaklaşamayınca geri çekilerek ateş etmeye devam etti ve daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ÖNCESİ TELEFONUNU SIFIRLADI

Soruşturmadaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de şüphelinin saldırıdan önce gerçekleştirdiği dijital işlem oldu. Şüphelinin eylem öncesinde cep telefonunu silerek sıfırladığı tespit edildi. Bunun üzerine el konulan telefon, silinen verilerin kurtarılması ve saldırı öncesindeki dijital faaliyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla siber suçlarla mücadele ekiplerince incelemeye alındı. Telefon üzerindeki incelemelerde şüphelinin kimliğini bilmediği anonim kişilerle iletişim kurduğu belirlendi.

RADİKAL İÇERİKLER, NAZİ SEMBOLLERİ VE KURGU HİKAYELER...

Şüphelinin profillerinde 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarının faili Brenton Tarrant'a ait görseller ile Nazi sembollerinin bulunduğu içeriklerin yer aldığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca kimliğini bilmediği kişilerle anonim iletişim ağları üzerinden düzenli şekilde görüştüğü, yaşadığını öne sürdüğü zorbalıkları ve kendi kurguladığı hikâyeleri bu kişilere anlattığı tespit edildi.

KİTLESEL ŞİDDET EYLEMLERİNİ TAKİP ETMİŞ

Soruşturma kapsamında şüphelinin geçmişte Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandıran bazı kitlesel şiddet olaylarını da takip ettiği ortaya çıkarıldı. Şüphelinin ilham aldığı veya takip ettiği olaylar arasında 2024 yılında İstanbul'da Semih Çelik tarafından gerçekleştirilen cinayetler, 2024 yılında Eskişehir'de Arda Küçükyetim'in gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı, 2019 Christchurch cami saldırısı ve 1999 Columbine Lisesi saldırısının bulunduğu tespit edildi. Bu olayların şüphelinin dijital faaliyetleri ve saldırı öncesindeki hazırlıklarıyla bağlantısı soruşturma kapsamında ayrıca inceleniyor.

'ŞİDDETE EĞİLİMLİ OLMADIĞI' YÖNÜNDE DEĞERLENDİRİLMİŞ

Şüphelinin geçen yıl 9. sınıfta açık lisede eğitim gördüğü ancak sınıfı tamamlayamadığı belirlendi. Bu yıl yeniden örgün eğitime kaydı yapılan şüphelinin okula ise neredeyse hiç devam etmediği tespit edildi.

Şüphelinin iki yıl önce, 7. sınıfta eğitim gördüğü dönemde okul rehberlik servisiyle iki kez görüştüğü de ortaya çıktı. Rehber öğretmen tarafından tutulan kayıtlarda şüpheli için "şiddete eğilimli olmadığı, içine kapanık bir profile sahip olduğu" yönünde değerlendirme bulunduğu öğrenildi.

AİLE VE AV BAYİİ DAHİL 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şüphelinin annesi, babası, büyükannesi ve büyükbabası bulunuyor. Ayrıca şüpheliye tüfek kullanmayı öğrettiği belirlenen 2 halasının oğlu ile saldırı planından haberdar olmasına rağmen durumu ciddiye almadığı değerlendirilen 3. halasının oğlu da gözaltına alındı. Fişeklerin temin edildiği av bayii de soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı.