HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: İki usta gözaltına alındı! Doğalgaz borusu detayı...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 60 yaşındaki adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, cam balkon yapan 2 usta gözaltına alındı. Şüphelilerin doğalgaz çıkış borusunu balkonun içerisinde bıraktıkları ve buradan sızan gazdan dolayı çiftin zehirlendiği iddia edilirken, mahkemeye çıkarılan 2 usta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: İki usta gözaltına alındı! Doğalgaz borusu detayı...

Olay, 20 Şubat 2026 günü saat 18.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak No:53'te meydana geldi. Yılmaz Uğur (60) ve eşi Hatice Uğur'dan haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Manisa daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: İki usta gözaltına alındı! Doğalgaz borusu detayı... 1

MANİSA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Merdivenli araçla balkondan daireye giren ekipler, yaptıkları ilk incelemede Yaşar Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Hatice Uğur'u ise baygın şekilde bulurken Hatice Uğur ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manisa daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: İki usta gözaltına alındı! Doğalgaz borusu detayı... 2

İKİ USTA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan çiftin olaydan bir gün önce balkonu camla kapattıkları öğrenildi. Bunun üzerine cam balkon işini yaptıkları belirlenen H.B. ile M.B. isimli şahıslar polis merkezine çağrıldı.
Manisa daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: İki usta gözaltına alındı! Doğalgaz borusu detayı... 3


Şüphelilerin doğalgaz çıkış borusunu balkonun içerisinde bıraktıkları ve buradan sızan gazdan dolayı çiftin zehirlendiği iddia edilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan iki şüpheli mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemedeki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte silah çeken şüpheli kıskıvrak yakalandıTrafikte silah çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı
Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonuJandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa doğalgaz ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.