Manisa'daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor: İki usta gözaltına alındı! Doğalgaz borusu detayı...

Olay, 20 Şubat 2026 günü saat 18.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak No:53'te meydana geldi. Yılmaz Uğur (60) ve eşi Hatice Uğur'dan haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdivenli araçla balkondan daireye giren ekipler, yaptıkları ilk incelemede Yaşar Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Hatice Uğur'u ise baygın şekilde bulurken Hatice Uğur ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan çiftin olaydan bir gün önce balkonu camla kapattıkları öğrenildi. Bunun üzerine cam balkon işini yaptıkları belirlenen H.B. ile M.B. isimli şahıslar polis merkezine çağrıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
