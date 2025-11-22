Manisa'daki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Akhisar-Balıkesir yolunun 10. kilometresindeki Gökçeahmet rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Balıkesir’den Akhisar istikametine seyreden zeytin işçilerini taşıyan bir traktöre, aynı yönde ilerleyen bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ani fren yapan kamyona arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. O esnada yavaşlayan araçlara, arkadaki açık kasa kamyonetin de çarpmasıyla zincirleme kaza büyüdü.

TRAKTÖRDE TARIM İŞÇİLERİ VARDI

Traktörde bulunan zeytin işçilerinden Gülcan Gökçebak (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktördeki 3 işçi ile zincirleme kazaya karışan açık kasa kamyonette bulunan 5 işçi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm Gökbacek de yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Can kaybının 2'ye yükseldiği kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

