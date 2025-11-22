HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'daki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

Manisa'daki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Akhisar-Balıkesir yolunun 10. kilometresindeki Gökçeahmet rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Balıkesir’den Akhisar istikametine seyreden zeytin işçilerini taşıyan bir traktöre, aynı yönde ilerleyen bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ani fren yapan kamyona arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. O esnada yavaşlayan araçlara, arkadaki açık kasa kamyonetin de çarpmasıyla zincirleme kaza büyüdü.

TRAKTÖRDE TARIM İŞÇİLERİ VARDI

Traktörde bulunan zeytin işçilerinden Gülcan Gökçebak (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktördeki 3 işçi ile zincirleme kazaya karışan açık kasa kamyonette bulunan 5 işçi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm Gökbacek de yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Can kaybının 2'ye yükseldiği kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

(İHA)

22 Kasım 2025
22 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB, ABD’nin 28 maddelik barış planını değerlendirdiAB, ABD’nin 28 maddelik barış planını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu'ndan İmralı çıkışı! CHP'yi eleştirdi: "Sürecin içinde yer almalıdır"Kılıçdaroğlu'ndan İmralı çıkışı! CHP'yi eleştirdi: "Sürecin içinde yer almalıdır"
Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.