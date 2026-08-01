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Manisa Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Sıcaklık 36 derece civarında seyredecek. Gece ise 20 - 21 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması öneriliyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmamak, şapka takmak ve bol su içmek önem taşıyor. Günlük aktivite ve sağlığınız için bu önerilere uyulması faydalı olacaktır.

Manisa Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa'da, 1 Ağustos 2026 Cumartesi, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı gün boyunca 36 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 20 - 21 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü, hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 36 - 37 derece arasında tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin etkilerini azaltabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da cildinizi korumak açısından önemlidir. Evde kaldığınız zaman pencere ve perdeleri kapalı tutmak, iç mekanın serin kalmasını sağlar.

Manisa'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi muhtemel. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri almanız, sağlığınızı korumanız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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