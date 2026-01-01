HABER

Manisa Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve açık. Sıcaklık 0 ile 4 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 düzeyinde ve rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Hava koşulları dolayısıyla kalın giyinmek, termal içlikler, mont, atkı ve eldiven kullanmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları biraz artacak ancak 3 Ocak'ta yağmur ve çisenti bekleniyor. Hazırlıklı olmanızda fayda var.

Doğukan Akbayır

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe, Manisa'da hava durumu soğuk ve açık. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:25. Gün batımı ise 17:55 olarak hesaplandı.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önemlidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmalısınız. Termal çorap da faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Hazırlıklı olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz ılımanlaşacak. 2 Ocak Cuma günü, hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece olacak. Hava açık kalacak. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 7 ile 14 derece arasında olacak. Hava açık kalacak.

3 Ocak Cumartesi günü yağmur ve çisenti beklendiği için yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez kıyafetler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları arttığında daha hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz.

1 Ocak Perşembe günü Manisa'da hava soğuk ve açık. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları artacak. Yağışlı günler de yaşanacak. Bu değişikliklere uygun şekilde giyinmek ve hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

