Manisa Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

5 Ekim 2026 tarihinde Manisa'da hava durumu oldukça ılımandır. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişmektedir. Gün içinde hafif bir rüzgar, havayı ferahlatıcı hale getiriyor. Güneşli ve açık bir gökyüzü, dışarıda vakit geçirme fırsatı sunuyor. Bugün hava keyifli ve sıcak bir gün. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşecektir. Dışarıda bulunanların hafif bir ceket almaları gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek gibi görünüyor. Hafta başındaki ılımlı havanın ardından, özellikle Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Daha fazla kapalı hava ile karşılaşma olasılığı mevcut. Orta düzeyde sıcaklıklar bekleniyor. Gün boyu zaman zaman hafif yağışlı hava olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum endişe kaynağıdır. Dışarıda kalacağınız saatleri günün erken saatlerine çekmenizi öneririm. Böylece, günün ilerleyen saatlerinde beklenen hava koşullarından etkilenmezsiniz.

Manisa'nın doğasıyla bütünleşen aktiviteler, dışarıda vakit geçirenler için cazip. Ancak değişken hava koşullarının göz önünde bulundurulması gereklidir. Açık havada plan yapanların, hava durumunu takip etmesi önemlidir. Ayrıca, ıslak zeminlerden uzak durmaları akıllıca olacaktır. Kıyafet seçimlerinizi kat kat yapmanızda fayda var. Böylece hava sıcaklığına göre değişiklik yapabilirsiniz.

Genel olarak, Manisa'daki hava durumu 5 Ekim'de sezonun tadını çıkarmak için uygundur. Ancak hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Planları esnek tutmak her zaman faydalıdır. Önümüzdeki günlerde gündüz saatlerinde neşeli bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde ise daha serin bir hava bizleri karşılayacak. Manisa'nın bu mevsiminde güneşin tadını çıkarmak mümkündür. Olası yağışlara karşı önlemler almak daima iyi bir fikirdir.