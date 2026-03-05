Manisa Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 5 Mart 2026 Perşembe. Manisa'da hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 - 17 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde ise 2 - 3 derece arasında düşüş bekleniyor. Nem oranı %50 - %75 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü gündüz sıcaklığı 17 - 18 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 - 4 derece civarında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 13 - 14 dereceyi bulacak. Gece ise 5 - 6 derece arasında değişecektir. 8 Mart Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 13 - 14 derece olacak. Gece sıcaklığı 2 - 3 derece civarında kalacak. Bu süreçte hava genel olarak açık ve güneşli olacaktır.

Ilıman hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek için dikkatli olmak gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Gün boyunca güneşli ve açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunulacaktır.