HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve keyifli bir gün vadediyor. Gündüz sıcaklıkları 16-17 derece arasında seyredecekken, akşam saatlerinde 2-3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %50-75 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı ise saatte 10 kilometre civarında olacak. Hafta sonunda ise hava açık ve güneşli, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun koşullar sunacak.

Manisa Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 5 Mart 2026 Perşembe. Manisa'da hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 - 17 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde ise 2 - 3 derece arasında düşüş bekleniyor. Nem oranı %50 - %75 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için oldukça uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü gündüz sıcaklığı 17 - 18 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 - 4 derece civarında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 13 - 14 dereceyi bulacak. Gece ise 5 - 6 derece arasında değişecektir. 8 Mart Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 13 - 14 derece olacak. Gece sıcaklığı 2 - 3 derece civarında kalacak. Bu süreçte hava genel olarak açık ve güneşli olacaktır.

Ilıman hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek için dikkatli olmak gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Gün boyunca güneşli ve açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunulacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis
Beyaz Saray "Kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet açıklama geldiBeyaz Saray "Kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.