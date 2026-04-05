Manisa Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca bulutlu ve güneşli aralıklı bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 derece olacak. Gece ise sıcaklık 6 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı saatte 12 kilometre olacak. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymekte fayda var. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişkenlik gösterecek. 6 Nisan Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 21 dereceye kadar yükselebilir. Gece sıcaklık ise 7 derece civarında olacak. 7 Nisan Salı günü güneşli hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 9 derece olacak. 8 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece olacak. Gece ise 6 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalıyız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmeliiz. Nem oranı yüksekse terlemeyi azaltacak kıyafetler giyilmelidir. Bu önlemler, Manisa'daki hava koşullarında daha konforlu bir deneyim sağlar.